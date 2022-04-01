Calciomercato.com, Castrovilli rinnova fino al 2026, guadagnerà 2 milioni. L'annuncio nei prossimi giorni
Il talento viola Castrovilli rinnova con la Fiorentina. Il suo ingaggio passa da 1.4 milioni all'anno a due milioni
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 13:21
Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nei prossimi giorni arriverà la firma sul prolungamento di Castrovilli fino a giugno 2026: due anni in più rispetto alla scadenza attualmente fissata al 2024. Con tanto di aumento d'ingaggio da 1,4 a circa 2 milioni di euro netti all'anno. Nei mesi scorsi il calciatore aveva cambiato agente, lasciando Michelangelo Minieri per passare alla scuderia di Alessandro Lucci.
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