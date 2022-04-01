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Calciomercato.com, Castrovilli rinnova fino al 2026, guadagnerà 2 milioni. L'annuncio nei prossimi giorni

Il talento viola Castrovilli rinnova con la Fiorentina. Il suo ingaggio passa da 1.4 milioni all'anno a due milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 13:21
Calciomercato.com, Castrovilli rinnova fino al 2026, guadagnerà 2 milioni. L'annuncio nei prossimi giorni - Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nei prossimi giorni arriverà la firma sul prolungamento di Castrovilli fino a giugno 2026: due anni in più rispetto alla scadenza attualmente fissata al 2024. Con tanto di aumento d'ingaggio da 1,4 a circa 2 milioni di euro netti all'anno. Nei mesi scorsi il calciatore aveva cambiato agente, lasciando Michelangelo Minieri per passare alla scuderia di Alessandro Lucci.

IL SOVRINTENDENTE PESSINA SI SFOGA

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