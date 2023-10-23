Stasera una vittoria per la vetta e battere record. Sarebbero 20 punti in 9 partite. Mai una partenza così

13 punti nelle ultime cinque partite, compresi i tre conquistati niente meno che sul campo dei campioni d'Italia del Napoli. E' una Fiorentina questa che è partita molto forte e che, se riuscisse a vi...

13 punti nelle ultime cinque partite, compresi i tre conquistati niente meno che sul campo dei campioni d'Italia del Napoli. E' una Fiorentina questa che è partita molto forte e che, se riuscisse a vincere in casa contro l'Empoli, raggiungerebbe per la prima volta i 20 punti in 9 giornate (bottino record da quando la vittoria vale tre punti). Gli azzurri però da quando è arrivato Andreazzoli sono indubbiamente in ripresa: quattro punti in quattro gare. Il problema resta assolutamente quello dei gol segnati per questa squadra: uno solo all'attivo, un record europeo (in negativo ovviamente).

Sono tredici le gare giocate al Franchi in campionato tra queste due squadre. Due le affermazioni dell'Empoli, l'ultima delle quali è quella del 15 aprile 2017, quando gli azzurri si imposero per 2-1 con gol decisivo siglato da Manuel Pasqual. La beffa è che lo stesso Pasqual è stato lungo è stato il capitano viola e il giorno del suo addio alla squadra gigliata si era commosso fino alle lacrime sia in campo che in sala stampa.

Dei problemi in attacco dell'Empoli abbiamo già parlato, ma della Fiorentina possiamo anche dire che, prima dello svolgimento di questa giornata, era in vetta alla classifica dei marcatori diversi mandati a segno (9 come Roma, Napoli e Inter) e aveva realizzato il maggior numero di gol nel primo tempo: 12. Lo scrive TMW.

TROVATO ACCORDO PER I DIRITTI TV MA IL VOTO DELLA FIORENTINA E' STATO CONTRARIO

https://www.labaroviola.com/900-milioni-allanno-per-la-serie-a-diritti-tv-a-dazn-e-sky-barone-ha-votato-contro-con-lui-dela-e-iervolino/227875/