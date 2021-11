Titolare in difesa contro il Milan? Che sfortuna per Lucchesi, si fa male e sarà fuori per infortunio

Solo qualche ora fa lo avevamo intervistato in esclusiva (CLICCA QUI) a pochi giorni dal suo possibile esordio dal primo minuto o a partita in corso contro il Milan ma Lorenzo Lucchesi, classe 2003, difensore centrale della primavera di Aquilani, si è fatto male nell’ultimo allenamento con la prima squadra, un infortunio muscolare, come racconta Radio Bruno, che lo renderà sicuramente fuori per infortunio sabato contro il Milan. Dunque altra notizia negativa per Italiano che nel reparto difensivo dovrà fare a meno di Nastasic infortunato, Milenkovic e Quarta squalificati.