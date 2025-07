Tmw: “Su Lucchesi c’è grande concorrenza in B e tra neopromosse. Il Palermo il più interessato. “

La stagione di Lorenzo Lucchesi in Serie B ha destato l’interesse di tanti club. Come riporta Tuttomercatoweb sul giovane difensore 2003 ci sarebbero Cremonese, Sampdoria e Palermo. Quest’ultimo sarebbe fortemente intrigato dall’idea di rinforzarsi con un giovane di prospettiva, ma che ha già ben figurato in Serie B. La Fiorentina potrebbe decidere di portare Lucchesi in ritiro per valutarlo e, magari, confermarlo nel roaster di difensori, dato che la squadra viola farà tre competizioni e giocherà probabilmente con la difesa a 3.