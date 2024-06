Di Marzio rivela: “Per sostituire Dossena, il Cagliari si è interessato a Lorenzo Lucchesi”

In attesa che venga ufficializzato il nuovo allenatore, il Cagliari inizia a muoversi sul mercato. Per la difesa, con Dossena in direzione Como, i sardi si sono interessati a Lorenzo Lucchesi, centrale della Fiorentina che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Ternana. Cresciuto tra le giovanili di Empoli e Juventus, il 21enne fiorentino è poi approdato alla viola nell’estate del 2020, senza però mai esordire in prima squadra. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Serie B alla Ternana, in un’annata difficile culminata con la retrocessione. È stata invece una stagione di crescita per il calciatore, che ha messo insieme 27 presenze tra campionato e Coppa Italia. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Le parole dell’agente di Mandragora