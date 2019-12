Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo interviene in diretta a TMW Radio: “Da fiorentino mi dispiace per la situazione che sta attraversando Montella, ma l’allenatore si cambia nel momento in cui smette di dare qualcosa alla squadra, anche se vince. La non decisione non paga mai. Chiesa? Sono dell’opinione che i giocatori vanno venduti al momento giusto. Gli introiti che ne derivano vanno investiti bene per migliorare la rosa ovviamente. La proprietà si è trovata prigioniera davanti alla concezione di giocatore simbolo che non può essere venduto. Deve cercare di invertire la rotta, se continua con queste prestazioni non si potrà mai vendere allo stesso prezzo della scorsa estate”.

Tuttomercatoweb.com