TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola

Dopo Cremonese e Sampdoria, c’è un’altra pretendente per Lorenzo Lucchesi. Il difensore, di proprietà della Fiorentina, è seguito anche dall’ambizioso Palermo che sta cercando profili importanti per cercare un ritorno in Serie A dopo una stagione non straordinaria, quella scorsa, comunque conclusa con la qualificazione ai playoff. Lucchesi però potrebbe essere valutato, almeno all’inizio, dal nuovo corso viola. Perché la sua prima esperienza tra i professionisti, in Serie B, è stata più che discreta.

Così è quasi certo che il difensore inizierà la preparazione estiva con la Fiorentina di Pioli, sebbene il futuro sarà con ogni probabilità altrove. Almeno per la prossima stagione, dopo un’annata da protagonista tra le fila della Reggiana in cadetteria (27 presenze e due gol), il 2003 sta ricaricando le batterie in vista del raduno viola.

Grande concorrenza

Visto il sovraffollamento nella retroguardia della prima squadra gigliata (al momento, oltre al giovane Lucchesi, ci sono infatti i vari Ranieri, Pongracic, Comuzzo, Pablo Marí, Valentini, Moreno e il nuovo acquisto Viti), Lucchesi sembra destinato però a continuare il suo percorso di crescita o in una grande piazza di Serie B o in una squadra di Serie A, magari una neo-promossa. Per poi tornare a Firenze con ancora più minutaggio, esperienza e maturità.