L’ex dirigente sportivo della Fiorentina, Fabio Lucchesi, ha rilasciato un’intervista su Radio Sportiva.

Ecco le sue dichiarazioni: “La questione Gattuso-Fiorentina potevano anche risparmiarla, perché ne sono usciti entrami male. Il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano? Credo sia uno degli allenatori emergenti più bravi, però Firenze non è una piazza molto semplice. Il presidente Commisso? Gli investimenti li ha fatti, ma i soldi non sono tutto: in questi due anni la società viola ha sbagliato troppo. Speriamo davvero sia la volta buona per aprire un nuovo ciclo perché i tifosi viola meritano una squadra importante”.

