Lucchesi: “Vlahovic? La Fiorentina deve provare a fargli cambiare idea. Fanno bene i viola a sparare alto”

Fabrizio Lucchesi dg del Monterosi ha parlato a TMW Radio:

Che ne pensa della situazione Vlahovic?

“Sono sorpreso, sembrava che ci fosse più di una semplice intesa tra la Fiorentina e il management del ragazzo. Ora è venuto fuori un pasticcio: la Fiorentina aveva trovato equilibrio dopo 2-3 anni di sofferenze e questa storia può portare solo problemi, Vlahovic stesso non è più lui da qualche partita. A gennaio poi penso ci sarà da sostituirlo…”.

Cosa dovrà fare la Fiorentina?

“Provare a fargli cambiare idea ma non so in che modo. Se si arriva a questa dichiarazione significa che i giochi son fatti e che lui ha già un’intesa con qualcuno”.

La Juventus?

“Potrebbe essere. Arrivati a questo punto penso sia impossibile fargli cambiare idea. Mi auguro che il ragazzo abbia il buonsenso di dare il meglio fin quando questa storia non si risolve ma nel frattempo la Fiorentina dovrà avviare un’operazione di ricerca. Non è facile sostituire un campione così”.

Portare a casa 40 milioni è un successo?

“Arrivare a quanto è stato offerto in estate è un miracolo, avvicinarsi pure. Se poi a qualcuno si creasse la necessità dell’attaccante, potrebbe pure strapagarlo. Fa bene la Fiorentina a chiedere una cifra provocatoria, fuori mercato”.

