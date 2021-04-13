Lucchesi: "La Fiorentina non rischia la retrocessione. La maglia viola è ricca di storia"

Con la salvezza acquisita, bisognerà riprogrammare tutto. Mi auguro che Firenze torni ad essere protagonista

Fabrizio Lucchesi, esperto di mercato ed ex direttore sportivo, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa gigliata:

“I viola secondo me, non rischiano la retrocessione. La stagione è stata negativa soprattutto per la storia di Firenze e della Fiorentina. L’unica speranza è arrivare al più presto alla salvezza e riprogrammare tutto. Mi auguro sia la volta buona, anche perché sono stati due anni negativi. I giocatori che indossano la maglia della Fiorentina devono capire che questa è una maglia ricca di storia e indossata da campioni. Se giochi a Firenze devi essere bravo e saper reggere il peso”.

MOGGI NON HA DUBBI: "GATTUSO HA GIÀ LE VALIGIE PRONTE PER TRASFERIRSI ALLA FIORENTINA"

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