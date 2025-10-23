Lucchesi su Pradè: “Normale che fatichi se è in scadenza, i rinnovi dei ds si fanno prima del mercato”

Intervenuto a RadioFirenzeViola, l’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato dell’attuale momento in casa viola: “Non è un caso che Pradè stia faticando, perché i rinnovi dei direttori sportivi non è un caso vadano risolti prima del mercato. Sono sicuro che Pradè non tirerà i remi in barca, essendo un professionista di eccellenza.

Il problema è che non sei legittimato dall’azienda, quando sei in scadenza fai fatica a prendere impegni, essendo in scadenza per l’anno dopo, e in questi casi il professionista si guarda attorno per evitare di rimanere senza lavoro, dopo il termine della stagione”.

Su Pioli: “Sono sorpreso dalla mancanza di risultati e dal modo in cui la squadra perde le partite, perché c’è modo e modo di farlo. Pioli è un allenatore autorevole, ma le società forti l’allenatore lo aiutano in momenti del genere. Serve uno che dia una mano sia a Pioli che a Pradè”.

Sulle esclusioni di Gosens e Kean: “In emergenza bisogna fare delle scelte per cercare di avere dei ritorni importanti dalle stesse. Dobbiamo ancora fidarci di Pioli, pensare a stasera, e poi dare tutto contro il Bologna”.