23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lucchesi su Pradè: “Normale che fatichi se è in scadenza, i rinnovi dei ds si fanno prima del mercato”

News

Lucchesi su Pradè: “Normale che fatichi se è in scadenza, i rinnovi dei ds si fanno prima del mercato”

Redazione

23 Ottobre · 16:55

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 16:55

TAG:

ACF FiorentinaLucchesiPioliPradè

Condividi:

di

L’ex dirigente della Fiorentina ha espresso la sua sulle situazioni di difficoltà che riguardano Pioli e Pradè in particolare

Intervenuto a RadioFirenzeViola, l’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato dell’attuale momento in casa viola: “Non è un caso che Pradè stia faticando, perché i rinnovi dei direttori sportivi non è un caso vadano risolti prima del mercato. Sono sicuro che Pradè non tirerà i remi in barca, essendo un professionista di eccellenza.

Il problema è che non sei legittimato dall’azienda, quando sei in scadenza fai fatica a prendere impegni, essendo in scadenza per l’anno dopo, e in questi casi il professionista si guarda attorno per evitare di rimanere senza lavoro, dopo il termine della stagione”.

Su Pioli: “Sono sorpreso dalla mancanza di risultati e dal modo in cui la squadra perde le partite, perché c’è modo e modo di farlo. Pioli è un allenatore autorevole, ma le società forti l’allenatore lo aiutano in momenti del genere. Serve uno che dia una mano sia a Pioli che a Pradè”.

Sulle esclusioni di Gosens e Kean: “In emergenza bisogna fare delle scelte per cercare di avere dei ritorni importanti dalle stesse. Dobbiamo ancora fidarci di Pioli, pensare a stasera, e poi dare tutto contro il Bologna”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio