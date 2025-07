Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato sul suo profilo X che la Fiorentina è pronta a cedere un altro suo giovane in prestito. Infatti in un tweet Pedullà ha scritto: “Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina al Monza in prestito oneroso, siamo in chiusura.” Dunque una nuova avventura in prestito per Lucchesi dopo le due precedenti esperienze alla Reggiana e alla Ternana