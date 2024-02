Lucchesi: “La Fiorentina si è mossa bene a gennaio, operazioni che lasciano margine di lavoro in estate”

L’ex dirigente sportivo della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato delle operazioni di mercato fatte dalla società viola nell’ultima sessione di mercato e del caso Bonaventura. Le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

“La scadenza di un contratto è una cosa normale. Dall’esterno, sembra che il rinnovo di Bonaventura non si farà, anche perché altrimenti tutto si sarebbe già risolto. Sicuramente Jack continuerà a giocare come se niente fosse, anche se il rapporto si chiuderà”.

Sulla mercato di riparazione della Fiorentina: “La società è mossa bene, Belotti e Faraoni lasciano un grande margine di lavoro in estate. Non era un’operazione fattibile quella di Gudmundsson, non ci ho mai creduto. Da questo mercato la Fiorentina non è uscita rinforzata, ma nessuno lo ha fatto in questa sessione”.

LEGGI ANCHE: LOTTA ALLO STREAMING PRODUCE RISULTATI