Lucchesi sicuro: “Fiorentina in anticipo di sei mesi, mercato programmato dopo cessione di Vlahovic”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in occasione di Fiorentina–Roma per esprimere il suo giudizio sul mercato viola in vista della prossima sessione estiva. Ecco le sue parole:”La Fiorentina lavora almeno con 6 mesi in anticipo. I dirigenti della Fiorentina si sono già mossi, dal momento in cui hanno ceduto Vlahovic a gennaio. Nel pianificare la prossima stagione con Italiano avranno concordato il completamento del reparto d’attacco. Cabral? Mi aspettavo qualcosa in più, ma è un buon giocatore”.

