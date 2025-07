Lucchesi: “Pradè dovrà essere bravo e fortunato a vendere tutti gli esuberi. Pioli ha le idee chiare”

Il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi, con un passato anche alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare l’attualità in casa viola. Tra i temi trattati, il ritorno di Stefano Pioli in panchina e le strategie di mercato in vista della nuova stagione.

“I progetti a quattro mani funzionano meglio e lui ti dà l’impressione di poterlo fare. Ormai un direttore deve conoscere un vero e proprio modello operativo, il mondo del calcio cambia velocemente. Sbagliare è più ‘facile’ e io ho sempre preferito lavorare con allenatori come Pioli, che hanno le idee chiare. Ti fanno sbagliare meno”.

Sul mercato della Fiorentina ha aggiunto:

“Ci sono degli esuberi, c’è una palese lista nera con giocatori di cui il club deve liberarsi. Fa parte del mercato, altrimenti aumenterebbero le condizioni di debolezza. Non basta essere bravi direttori in questi casi, esistono dinamiche economiche importanti. Pradè dovrà essere bravo e anche fortunato, per trovare giuste vie di mezzo”.