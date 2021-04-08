Lucchesi: "La Fiorentina è la peggiore delle squadre che devono salvarsi. Gattuso andrebbe bene"

Pradè ha fatto qualche errore e forse pagherà. Al prossimo allenatore si dovrebbe offrire un progetto pluriennale

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo con un trascorso a Firenze, ha espresso la sua ai microfoni di TMW Radio. I temi toccati sono stati la Fiorentina e la possibilità di vedere Gennaro Gattuso in viola:

"Guardando investimenti e aspettative, credo che i viola abbiano fatto il campionato peggiore delle squadre in lotta per la salvezza. Hanno speso come una squadra da classifica medio-alta per salvarsi solo grazie alle altre che stanno facendo peggio di loro.

Rinnovo a Pradè? Da inizio anno mi chiedo come mai gli avessero fatto siglare un contratto di un solo anno. Ha fatto qualche errore, è vero, ma per come si stanno mettendo le cose credo che pagherà lui questa situazione. Dopo un’annata così, il prolungamento non mi sembra semplice. La Fiorentina, però, ci ha fatto vedere di tutto.

Prossimo allenatore viola? La Fiorentina dovrebbe offrire un progetto pluriennale in cui venga stabilito chi resta e chi se ne va per attirare un tecnico di prima fascia.

Gattuso? Lo vedrei bene dalla Fiorentina in su, è già stato in grandi piazze ed il suo lavoro è riconosciuto. Al momento è il più ricercato ma non credo abbia fretta. È giusto però che chiuda questa esperienza al Napoli".

LA FIORENTINA DEVE APPROFITTARE DI QUESTO TURNO. GIOCHERÀ SAPENDO IL RISULTATO DELLE RIVALI

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