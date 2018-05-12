Lucchesi: "Fiorentina oltre ogni più rosea previsione. Badelj? È tutto già deciso..."

Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "La Fiorentina sta facendo una stagione molto positiva al di fuori di ogni più rosea previsione".Prosegue su Badelj: "La verità la conoscono...

Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "La Fiorentina sta facendo una stagione molto positiva al di fuori di ogni più rosea previsione".

Prosegue su Badelj: "La verità la conoscono solo gli interpreti. O sanno entrambi che il rapporto è già finito o c’è un accordo che non può essere rivelato fino alla fine della stagione. Sicuramente le cose sono già decise. Essendo ormai a Maggio, penso che stiano trattando sui 50mila euro in più o in meno oppure la trattativa è definitivamente interrotta".

E sulla possibile qualificazione all'Europa League: "Ti condiziona l’inizio della stagione. Auguriamoci che questo sia un bel problema per la Fiorentina. Certo devi iniziare venti giorni prima e questo all’inizio non è un problema, è un problema che puoi risentirlo però dopo nel pieno del campionato”.