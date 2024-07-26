Labaro Viola

Pedullà annuncia: "Lucchesi della Fiorentina vicino al Venezia per giocare. Tessmann piace"

Il giovane difensore centrale della Fiorentina, Lorenzo Lucchesi, classe 2003, lascia Firenze per andare a Venezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 12:06
Pedullà annuncia: "Lucchesi della Fiorentina vicino al Venezia per giocare. Tessmann piace" -
Calciomercato
Fiorentina
Venezia
Lucchesi
Condividi

Lorenzo Lucchesi lascerà la Fiorentina per andare a giocare. Su di lui c’era il Sassuolo, ma adesso il Venezia – che avevamo segnalato qualche giorno fa – sta accelerando e si sta avvicinando sensibilmente al difensore centrale classe 2003. Ci sono possibilità in forte crescita per una chiusura, ricordiamo che a Venezia è in azione il centrocampista Tessmann un profilo che piace non poco alla Fiorentina da circa un mese e mezzo. Lo scrive Alfredo Pedullà 

IL VIDEO DI COLPANI ALLE VISITE MEDICHE CON LA FIORENTINA 

https://www.labaroviola.com/colpani-a-firenze-per-le-visite-mediche-ecco-le-prime-immagini-del-calciatore-a-fanfani-il-video/261950/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok