Corriere dello Sport: “Il Cagliari piomba su Comuzzo e Lucchesi. Palladino punta su Bianco. Distefano al Bari?”

Dopo l’arrivo di Palladino la Fiorentina dovrà lavorare molto sul mercato. In difesa arriveranno a breve movimenti, soprattutto in uscita. Sia Comuzzo che Lucchesi piacciono al Cagliari. Molti dei giocatori rientrati dai prestiti potrebbero completare il pacchetto di esuberi: su tutti, Alessandro Bianco e Filippo Distefano interessano al Bari ma, mentre sul secondo potrebbero esserci margini di manovra per un ulteriore prestito in Puglia, Palladino conta sul primo per il prossimo ritiro e per la stagione che inizierà il prossimo agosto. Lo riporta il Corriere dello Sport.