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Nazione, Lucchesi e Comuzzo sotto l'occhio di Palladino: uno dei due può restare. L'ex Ternana in vantaggio

Resta tutto da valutare il futuro dei due giovani difensori Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo, scrive La Nazione. Entrambi sono sotto osservazione in questi giorni di ritiro al Viola Park da parte del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2024 14:30
Nazione, Lucchesi e Comuzzo sotto l'occhio di Palladino: uno dei due può restare. L'ex Ternana in vantaggio -
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Resta tutto da valutare il futuro dei due giovani difensori Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo, scrive La Nazione. Entrambi sono sotto osservazione in questi giorni di ritiro al Viola Park da parte del neo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. In attesa di Pongracic e con l’arrivo di Valentini ancora da definire nei tempi, il classe 2003 e il classe 2005 viaggiano verso la conferma, ma la sensazione è che, al massimo, solo uno dei due sia destinato a restare in viola. L’ex Ternana, ad oggi, è in vantaggio su Comuzzo.

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