Nazione, Lucchesi e Comuzzo sotto l'occhio di Palladino: uno dei due può restare. L'ex Ternana in vantaggio

Resta tutto da valutare il futuro dei due giovani difensori Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo, scrive La Nazione. Entrambi sono sotto osservazione in questi giorni di ritiro al Viola Park da parte del...

Resta tutto da valutare il futuro dei due giovani difensori Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo, scrive La Nazione. Entrambi sono sotto osservazione in questi giorni di ritiro al Viola Park da parte del neo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. In attesa di Pongracic e con l’arrivo di Valentini ancora da definire nei tempi, il classe 2003 e il classe 2005 viaggiano verso la conferma, ma la sensazione è che, al massimo, solo uno dei due sia destinato a restare in viola. L’ex Ternana, ad oggi, è in vantaggio su Comuzzo.

SPORTITALIA: “RIOS COSTA 30 MILIONI. IL PALMEIRAS CHIEDEVA 20 MILIONI PRIMA DELLA COPA AMERICA”

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