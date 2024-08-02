Ritorni: "Se Kayode è chiacchierato significa che le cose vanno bene. Lucchesi? Voleva la Serie A"

Andrea Ritorni, Chief Scouting per la Vigo Global Sport Service, ha parlato di Kayode e Lucchesi ai microfoni di Sportitalia

Andrea Ritorni, Chief Scouting per la Vigo Global Sport Services, ha parlato di Michael Kayode e Lorenzo Lucchesi ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole:

"Kayode? Se è chiacchierato significa che le cose vanno bene, lo dico spesso perché è il segno che ci abbiamo visto bene, che la Fiorentina sta facendo un buon lavoro. Anche l’altro giorno ha fatto una ottima partita, il mister richiede tante cose sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sta bene fisicamente e mentalmente, è sereno e tranquillo. Sta aggiungendo la piena maturità, ha un anno in più e per la sua età è importante. Farà un grande campionato

Lucchesi? Era già tutto fatto però non c’era ancora questa firma che ora è arrivata e ne siamo tutti felici. Io Lollo lo conosco da tempo, abbiamo un grande rapporto, oltre che di lavoro anche d’amicizia. E’ un percorso che è stato instaurato anni fa e che stiamo portando avanti. Gli step sono tutti quelli che ci eravamo prefissati: è il segno che al momento non abbiamo sbagliato niente. Sono contento per Lorenzo. Lui voleva la Serie A, l’anno scorso ha fatto un bel campionato alla Ternana, anche se alla fine è rimasto dispiaciuto di non aver raggiunto la salvezza. Poi si è allenato con la Fiorentina, giustamente poi mister Palladino ha fatto le sue scelte, come giusto che sia e abbiamo scelto il meglio per il ragazzo".

Pedullà: “De Gea è il preferito, Fiorentina ha tutte le carte per Gudmundsson. Nico vuole la Juve”

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