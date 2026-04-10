Lucchesi: “Stagione da chiudere subito: la Fiorentina ha perso dignità, col Palace sconfitta meritata”

Il dirigente Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola: “Io parlerei di ieri sera. L’obiettivo oggi è che questa stagione finisca il prima possibile, per poi ripartire. Prima finisce e meglio è. Ieri la Fiorentina ha meritato di perdere contro una squadra più forte di lei. Proverà a fare qualcosa al ritorno, ma il destino è già scritto. Tra tre giorni si rigioca e dopo aver fatto una brutta figura, torniamo ad avere una squadra con dignità. La squadra è andata oltre ogni demerito, che potevamo immaginare”.

Aggiunge: “Probabilmente quando le annate si mettono in questo modo non c’è una spiegazione, ma sono tante e quando si iniziano a sommare hanno un effetto domino, che ti portano sempre più in basso. Ora provi ad aggrapparti a quelle poche certezze che hai e provi a ripartire azzerando tutto”.

Sulla sfida con la Lazio: “È una partita insidiosa, perché le squadre di Sarri sono brave e se non sei attento nel gestire il pallone rischi di fare un’altra figuraccia. Proviamo a vederla in un altro modo: è possibile che questi giocatori non hanno un po’ di dignità. Diamogli la possibilità di dimostrare che qualcosa di buono ci sia. Mi aspetto una reazione contro la Lazio da parte della squadra“.