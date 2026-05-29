Monza in Serie A, scatta il riscatto di Lucchesi: 2,2 milioni alla Fiorentina più il 50% sulla rivendita

Il difensore classe 2003 resta in biancorosso dopo la promozione in Serie A: 33 presenze e un gol nella stagione appena conclusa

Nonostante la sconfitta interna contro il Catanzaro nel ritorno della finale play off di Serie B, il Monza festeggia comunque la promozione in Serie A insieme a Frosinone e Venezia. Tra le prime mosse del club biancorosso dopo il salto di categoria c’è il riscatto ufficiale di Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina.

Per assicurarsi a titolo definitivo il giovane difensore, il Monza verserà nelle casse viola 2,2 milioni di euro, mantenendo però alla Fiorentina il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Un’operazione importante per il classe 2003 cresciuto nel settore giovanile gigliato.

Nella stagione appena conclusa Lucchesi si è ritagliato uno spazio da protagonista con la maglia biancorossa, collezionando 33 presenze complessive e mettendo a segno anche un gol. Numeri che hanno convinto il Monza a puntare su di lui anche per la prossima avventura nella massima serie.