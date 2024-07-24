Pedullà: "Venezia e Sassuolo su Lucchesi, potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare"

Lorenzo Lucchesi potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare. Il difensore centrale classe 2003 è stato valutato da Palladino, adesso c’è la concreta possibilità di un trasferimento. Nelle ul...

Lorenzo Lucchesi potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare. Il difensore centrale classe 2003 è stato valutato da Palladino, adesso c’è la concreta possibilità di un trasferimento. Nelle ultime ore hanno chiesto informazioni sia il Venezia che il Sassuolo, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

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https://www.labaroviola.com/dizdarevic-ag-brekalo-josip-al-palermo-non-pensa-ad-altro-che-alla-fiorentina-vuole-fare-bene/261734/