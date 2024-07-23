Dizdarevic (Ag.Brekalo): "Josip al Palermo? non pensa ad altro che alla Fiorentina, vuole fare bene"

L'agente di Brekalo allontana le voci di un trasferimento in rosanero del suo assistito. Il giocatore sarebbe concentrato solo su Firenze

"Palermo? In questo momento Brekalo è totalmente concentrato sulla Fiorentina. Non abbiamo ancora parlato nello specifico, ma posso dire che le sue attenzioni sono rivolte a far bene con i viola, con i quali si trova in ritiro. Ho sentito solo delle voci relative a un possibile interesse del Palermo, ma non abbiamo completamente affrontato con il ragazzo argomenti relativi ad altre squadre. Brekalo adesso pensa solo alla Fiorentina". Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Ismet Dizdarevic, agente di Josip Brekalo della Fiorentina, accostato nelle ultime ore al Palermo.

Longari (Sportitalia): “La Fiorentina non ha mai mollato la pista Albert Gudmundsson”

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