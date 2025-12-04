Lucchesi: “La Fiorentina è in un loop negativo. Dzeko è il leader necessario per riunire il gruppo”

L’opinione del dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi, ospite a Radio FirenzeViola sulla situazione in casa viola e sul gesto di Dzeko nei confronti dei tifosi: “Io sono d’accordo nel momento in cui la squadra lo riconosce come leader. Più che quello che può dare è quello che si può creare insieme a lui. Intorno a questo cercare di riaggregare, il braccino c’è già. Ho visto la partita e sembra una squadra impaurita. La partita la vince il migliore, in questo momento gli avversari ti vedono in difficoltà e ti saltano addosso”.

Su una possibile difesa a 4 nel cambio modulo di Vanoli: “Io penso di sì, perché il vero problema in questi momenti è fare meno confusione e dato che ora ce né tanta credo che non cambieranno. Il modulo dipende da come lo interpreti, penso sia quella la differenza, ma credo che cambiamenti tattici ne farà pochi”.

Sul centrocampo: “Questi sono, questi li giri, ma non hai trovato ancora la quadra. Pioli ha provato a trovarla cambiando, senza mai riuscirci. Qui si entra in un altro scenario, dove ci si chiede se questi giocatori sono complementari da loro o no. In questa situazione diventa tutto normale questo stato di fatto, perché la situazione contribuisce a questo loop negativo e da qui si esce con poche cose fatte bene con costanza. Non pensiamo di uscirne a salti perché non è così, si può uscirne piano piano”.