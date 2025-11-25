Lucchesi: “Non avrei tutta questa fretta sul rinnovo di Dodo, ma se è stato fatto un patto va rispettato”

L’attuale Dirigente Generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi, ha analizzato il momento Viola, queste sono le sue parole sul rinnovo di Dodo: “Tutta questa fretta non l’avrei. Loro conoscono bene il giocatore, a volte ci si scontra con gli impegni morali presi prima della sottoscrizione. Bisogna vedere se è stato fatto un patto, perché in caso fosse stato fatto andrebbe rispettato per essere credibili”.

Contro la Juventus: “La motivazione c’era, la partita è diversa dalle altre, la voglia di riscatto l’ho visto. Grande progressi, invece, no. La Fiorentina è un malato convalescente, ma non si guarisce dalla mattina alla sera. Ho visto timidi segnali, ma mancano ancora parecchie conferme”.