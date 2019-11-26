Lucchesi: "Chiesa? Situazione simile a quella di Toni anni fa, andava ceduto"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall'ex dg della Fiorentina Fabrizio Lucchesi su Federico Chiesa: "Queste cose succedono in ogni società. La Fiorentina ha già avuto un precedente con Toni qu...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall'ex dg della Fiorentina Fabrizio Lucchesi su Federico Chiesa: "Queste cose succedono in ogni società. La Fiorentina ha già avuto un precedente con Toni qualche anno fa, anche lui venne tenuto poi l'anno dopo ceduto ad un prezzo più basso. Commisso ha dovuto tenerlo per presentarsi bene a Firenze, ma non si tiene un calciatore controvoglia. Sicuramente è un problema di forza della società ma la maggior parte delle volte questi giocatori conviene lasciarli andar via. Nuova proprietà? Si è presa il consenso della gente però il campo parla e la situazione ora è compromessa".