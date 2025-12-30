30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:53

Lucchesi: “Paratici mi da fiducia, mi sembra un messaggio da parte di Commisso di voler proseguire”

30 Dicembre · 22:07

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 22:07

CommissoFabio ParaticiLucchesi

di

Il punto di vista di Fabrizio Lucchesi sugli sviluppi societari di casa Fiorentina e sull'arrivo di Fabio Paratici.

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi ha rilasciato un’intervista a Il Pentasport di Radio Bruno.
Oltre alle difficoltà sul campo della Fiorentina, il dirigente si è soffermato sulla nomina imminente di Fabio Paratici:

“Paratici valuterà il da farsi alla luce di altre valutazioni, tipo quella sull’allenatore. Immagino che stia già lavorando a fari spenti, senza fare troppa confusione adesso c’è la necessità di una risistemata radicale. Per me la responsabilità di questa situazione è dei calciatori. Poi gli errori si sommano, ma i primi responsabili sono loro. Adesso ci sarà un dirigente forte, che dovrà mettere mano e dovrà farlo bene”.

La prima mossa:
La prima scelta è sull’allenatore, che se rimane deve essere legittimato, col quale costruire dalle macerie che ci sono. Serve capire chi ha la testa giusta oltre che le qualità per lottare per non retrocedere, la Fiorentina non è abituata a quella zona di classifica”

Su Paratici:
“Mi dà grande fiducia questa sua nomina, mi sembra un modo da parte della famiglia di Commisso di far sapere a tutti di voler andare avanti con la Fiorentina, a discapito di tante voci che vorrebbero un passaggio di mano del club. Lo dico perché in genere, le  nuove proprietà, vogliono scegliere i propri uomini”

