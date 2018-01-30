Lucchesi: "Della Valle? La presenza non conta. Babacar al Sassuolo è ormai cosa fatta"

Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Fiesole svuotata? Ha fatto impressione. Unita alla contestazione, è una presa di posizione in crescendo specifica della tifoseria".Prosegu...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 19:05

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