Lucchesi: "Della Valle? La presenza non conta. Babacar al Sassuolo è ormai cosa fatta"
Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Fiesole svuotata? Ha fatto impressione. Unita alla contestazione, è una presa di posizione in crescendo specifica della tifoseria".Prosegu...
Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Fiesole svuotata? Ha fatto impressione. Unita alla contestazione, è una presa di posizione in crescendo specifica della tifoseria".
Prosegue sul valore della squadra: "Questa è una squadra da ottavo-decimo posto, che se fa la stagione della vita può lottare per il sesto-settimo e se va male per l’undicesimo-dodicesimo. La Fiorentina non va giudicata con gli occhi di qualche anno fa, c’è stata un’inversione di tendenza dichiarata".
Spende alcune parole anche sulla gestione societaria da parte della proprietà: "La presenza non conta, tutte le decisioni vengono prese a Casette d’Ete".
E conclude sul mercato: "Babacar-Sassuolo? Quando si parla di bonus e dettagli significa la cessione è fatta".