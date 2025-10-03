Lucchesi: “La vittoria della Fiorentina fa bene al morale ma è solo un brodino se non c’è continuità”

A commentare il successo della Fiorentina contro il Sigma Olomouc è intervenuto ai microfoni di TMW Radio anche Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo di lungo corso. Queste le sue parole:

“Quanto alla Fiorentina, la vittoria fa bene ma è solo un brodino se non c’è continuità. A Firenze ci sono state grandi aspettative e investimenti: servirà una serie di risultati per ritrovare il livello che tutti si aspettano”.

Poi Lucchesi ha continuato:

“Vincere aiuta a vincere ma senza continuità si rischia di cadere negli stessi problemi”.