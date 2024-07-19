TMW, Reggiana in chiusura per Distefano. Interesse anche per Lucchesi, ma c'è il Venezia

Questa sera la Reggiana sarà ospite del Viola Park per un’amichevole contro la Fiorentina al margine della quale le due società potrebbero chiudere un paio di affari. Il club emiliano infatti da tempo...

Questa sera la Reggiana sarà ospite del Viola Park per un’amichevole contro la Fiorentina al margine della quale le due società potrebbero chiudere un paio di affari. Il club emiliano infatti da tempo è sulle tracce di due giovani che si sono messi in mostra nella passata Serie B con la maglia della Ternana come il difensore Lorenzo Lucchesi e l’attaccante Filippo Distefano. Secondo quanto raccolto dalla redazione da TMW la Reggiana sarebbe molto vicina a chiudere per il duttile attaccante classe 2003 che nella passata stagione ha segnato sette reti in 34 presenze totali in rossoverde, mentre per il centrale classe 2003, 27 presenze e due reti con gli umbri, la trattativa è resa più insidiosa dall’interessamento del Venezia neo promosso in Serie A sul calciatore. A scriverlo è TMW.

PEDULLÀ: “COLPANI? MONZA APRE AL PRESTITO, SI PUÒ CHIUDERE A 17-18. LOVRIC PROPOSTO, TESSMAN DA SEGUIRE”

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