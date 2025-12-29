Lucchesi: “Vanoli non lavora bene, non escluderei il ritorno di Pioli, Paratici prenda giocatori pronti”

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio sul prossimo ingresso in società di Fabio Paratici e altri temi legati al mondo viola.

Su Paratici:

“Quando ci sono queste situazioni non vedi l’ora di entrare dentro, soprattutto se c’è tanto da lavorare. Mi sembra abbastanza scontato che possano nascere degli interrogativi. Quando ho saputo di Paratici ho pensato che avrà avuto delle garanzie, non è che dietro c’è un’ipotesi di vendita e di nuovo acquirente? Questa logica che ritarda un po’ mi potrebbe far pensare anche questo, ma non si spiega facile. Oggi servono giocatori pronti, non gente che gioca poco o arriva da infortuni.”

Su Vanoli:

“Non lavora bene. La scelta sull’allenatore la deve fare il nuovo manager che adesso non può esprimersi. Secondo me potrebbe anche decidere di richiamare Pioli, non è un’opzione da buttare via. Non è logico che il manager arrivi il 5 gennaio.”