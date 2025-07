TMW: “Lucchesi inizierà il ritiro con la Fiorentina, su di lui ci sono Cremonese e Sampdoria”

Lorenzo Lucchesi inizierà la preparazione estiva con la Fiorentina di Pioli, ma il suo futuro sarà con ogni probabilità altrove. Almeno per la prossima stagione. Dopo un’annata da protagonista tra le fila della Reggiana in cadetteria (27 presenze e due gol), il classe 2003 sta ricaricando le batterie in vista del raduno viola e mantiene aperta ogni possibilità.

Visto il sovraffollamento nella retroguardia della prima squadra gigliata (al momento, oltre al giovane Lucchesi, ci sono infatti i vari Ranieri, Pongracic, Comuzzo, Pablo Marí, Valentini, Moreno e il nuovo acquisto Viti), Lucchesi sembra destinato però a continuare il suo percorso di crescita o in una grande piazza di Serie B o in una squadra di Serie A, magari una neo-promossa. Per poi tornare a Firenze con ancora più minutaggio, esperienza e maturità.

Secondo quanto raccolto da TMW, il profilo del talentoso e promettente centrale fiorentino è finito – tra le altre – sui taccuini di Sampdoria e Cremonese, entrambe a caccia di un elemento di grande solidità per blindare le rispettive retroguardie. Primi sondaggi in attesa di capire quale sarà la volontà di mister Pioli, della Fiorentina e dello stesso Lucchesi, che per adesso si concentra solo sull’inizio degli allenamenti al Viola Park. Lo scrive Tuttomercatoweb