Ds Venezia: "Lucchesi? Di comune accordo con la Fiorentina abbiamo deciso di mandarlo a giocare"

Nel corso della conferenza stampa tenuta stamani, il ds del Venezia Filippo Antonelli ha risposto anche a una domanda sul conto di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fiorentina che era pas...

Nel corso della conferenza stampa tenuta stamani, il ds del Venezia Filippo Antonelli ha risposto anche a una domanda sul conto di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fiorentina che era passato in prestito ai lagunari prima di lasciare anzitempo la causa arancioneroverde e trasferirsi alla Reggiana: "Ne abbiamo parlato con lui e con l'agente e c'era la domanda su quanto avrebbe giocato. Di comune accordo anche con la Fiorentina abbiamo fatto così per fargli fare una esperienza in prestito per farlo giocare".

FERRARI: “OPERAZIONE GOSENS SEMPLICE E VELOCE. LUI HA SUBITO DATO DISPONIBILITÀ PER VENIRE A FIRENZE”

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