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Ds Venezia: "Lucchesi? Di comune accordo con la Fiorentina abbiamo deciso di mandarlo a giocare"

Nel corso della conferenza stampa tenuta stamani, il ds del Venezia Filippo Antonelli ha risposto anche a una domanda sul conto di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fiorentina che era pas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2024 14:30
Ds Venezia: "Lucchesi? Di comune accordo con la Fiorentina abbiamo deciso di mandarlo a giocare" - Foto: Instagram Venezia
Foto: Instagram Venezia
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Nel corso della conferenza stampa tenuta stamani, il ds del Venezia Filippo Antonelli ha risposto anche a una domanda sul conto di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fiorentina che era passato in prestito ai lagunari prima di lasciare anzitempo la causa arancioneroverde e trasferirsi alla Reggiana"Ne abbiamo parlato con lui e con l'agente e c'era la domanda su quanto avrebbe giocato. Di comune accordo anche con la Fiorentina abbiamo fatto così per fargli fare una esperienza in prestito per farlo giocare".

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