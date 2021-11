Lucchesi raggiante: “Juve è il passato, Fiorentina la mia seconda pelle. Con Italiano a viso aperto”

Uno dei calciatori della Primavera più promettenti è Lorenzo Lucchesi, classe 2003′ ed originario di Firenze.

Difensore centrale già nel giro della Nazionale under 18, ha disputato finora 7 partite impreziosite da un gol. Labaroviola lo intervistato in esclusiva.

Il giovane viola da un paio di giorni si allena con la prima squadra, vista l’emergenza nel pacchetto arretrato viola per la gara col Milan di domenica.

“Mi piace l’approccio che chiede mister Italiano ai suoi difensori, giocare sempre alti ed a viso aperto è molto stimolante” afferma raggiante Lorenzo.

“Sto avendo la fortuna di avere due grandi allenatori come Aquilani ed Italiano, essere arrivato alla Fiorentina per uno di Firenze come me non ha prezzo”

Di che zona sei originario?

“Vengo dal Ponte di Mezzo, quartiere 5 per intendersi. Ho cominciato col pallone a cinque anni coi bambini della Sestese, poi il passaggio all’Empoli e tre anni a Torino nella Juventus. Un passaggio non facile per un tifoso viola dalla nascita, ma la cosa più importante è che ora vesto il viola”.

La chiamata della Fiorentina?

“Fu il mio procuratore ad avvertirmi, ero al mare a Forte dei Marmi. Non stavo più nella pelle ed ho detto subito di sì”.

Idoli in viola?

“Mi piace impostare il gioco da dietro, forse per essere cresciuto sperando di emulare le gesta di Gonzalo Rodriguez”.

Mancino naturale, ha segnato il suo primo gol in Primavera a settembre col Sassuolo, nella prima delle cinque vittorie consecutive della lanciatissima Primavera di Aquilani. Chissà che non tocchi a lui sabato esordire, come fu per Nastasic dieci anni fa”.

Marco Collini

