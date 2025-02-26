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Nazione: “Caprini è il più simile a Kean. Sarà titolare contro il Lecce?”

Caprini è adatto a puntare la porta sia nel gioco aereo sia nell'uno contro uno saltando l'avversario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2025 08:44
Nazione: “Caprini è il più simile a Kean. Sarà titolare contro il Lecce?” -
Rassegna Stampa
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Infine, il primavera Caprini. Palladino l'ha promosso in prima squadra proprio perché in qualche modo lo vede come sostituto naturale di Kean. Lui, dunque, è il giocatore che permetterebbe alla Fiorentina di giocare nel modo più vicino possibile alla squadra che ha Kean al centro dell'attacco. Caprini è adatto a puntare la porta sia nel gioco aereo sia nell'uno contro uno saltando l'avversario.

Detto questo, non può comunque essere trascurato il fatto che Caprini è un giocatore giovanissimo, che deve ancora mettere nelle gambe minuti con la squadra maggiore e su un campo di serie A. L'apparizione a Verona è un flash tutto da dimenticare, soprattutto per la posizione che il giocatore è andato a occupare. Si giocherà, invece, una chance contro il Lecce? Vedremo. Lo riporta La Nazione.

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