Nazione: “Caprini è il più simile a Kean. Sarà titolare contro il Lecce?”

Caprini è adatto a puntare la porta sia nel gioco aereo sia nell'uno contro uno saltando l'avversario

Infine, il primavera Caprini. Palladino l'ha promosso in prima squadra proprio perché in qualche modo lo vede come sostituto naturale di Kean. Lui, dunque, è il giocatore che permetterebbe alla Fiorentina di giocare nel modo più vicino possibile alla squadra che ha Kean al centro dell'attacco. Caprini è adatto a puntare la porta sia nel gioco aereo sia nell'uno contro uno saltando l'avversario.

Detto questo, non può comunque essere trascurato il fatto che Caprini è un giocatore giovanissimo, che deve ancora mettere nelle gambe minuti con la squadra maggiore e su un campo di serie A. L'apparizione a Verona è un flash tutto da dimenticare, soprattutto per la posizione che il giocatore è andato a occupare. Si giocherà, invece, una chance contro il Lecce? Vedremo. Lo riporta La Nazione.