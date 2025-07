Maat Daniel Caprini saluta momentaneamente la Fiorentina. Il classe 2006 passa al Mantova con la formula del prestito secco. Il ragazzo ha ancora due anni di contratto con il club viola, che ha scelto di mandarlo a giocare in Serie B per fargli fare esperienza e riaverlo pronto il prossimo anno. Su di lui c’erano anche Juve Stabia, Pescara e Catanzaro, che però sono state battute sul tempo dal Mantova, pronto ad accogliere il talento viola e della Nazionale Under 19. Lo scrive La Nazione.