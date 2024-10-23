Palladino domani si porta Braschi e Caprini della Primavera. A gennaio l'alternativa a Kean

Scrive il Corriere dello Sport, domani, nella seconda gara di Conference League della Fiorentina, c'è la possibilità di vedere anche qualche sorpresa: ieri Palladino ha visionato da vicino alcuni comp...

Scrive il Corriere dello Sport, domani, nella seconda gara di Conference League della Fiorentina, c'è la possibilità di vedere anche qualche sorpresa: ieri Palladino ha visionato da vicino alcuni componenti della Primavera, aggregati alla prima squadra. Tra questi Riccardo Braschi (sei reti nelle ultime otto di campionato) e Maat Daniel Caprini (quattro reti). Entrambi protagonisti dell'ottimo avvio della squadra di Galloppa - prima in classifica in Primavera - ed entrambi attaccanti, seppur con caratteristiche diverse (Caprini parte spesso da esterno). Possibile che per uno dei due - o per entrambi - ci possa essere la convocazione per la gara di Conference. anche se nessuno dei due ha ancora esordito in prima squadra. Questa la soluzione per l'immediato: per gennaio Pradè e i suoi sono già a lavoro per studiare un'alternativa di spessore per Kean. Un attaccante da "usato sicuro", che possa dare struttura e all'occorrenza qualche gol, profili alla Djuric o alla Pavoletti. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/caressa-la-fiorentina-mi-diverte-fa-gol-dopo-le-difficolta-degli-scorsi-anni-squadra-in-crescita/273614/