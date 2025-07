TMW, Caprini andrà al Mantova in prestito. Sul classe 2006 c’erano anche Juve Stabia, Pescara e Catanzaro

Il Mantova mette la freccia per Maat Daniel Caprini, classe 2006 di proprietà della Fiorentina, con il quale ha ancora due anni di contratto. Per il l’esterno offensivo, che ha vestito la maglia viola nel campionato Primavera, sarebbe questa la prima vera e propria esperienza nel cosiddetto ‘calcio dei grandi’, anche se alle spalle ha già qualche minuto giocato in Serie A nei due confronti con Inter ed Hellas Verona (circa 10′).

Secondo quanto raccolto da TMW i virgiliani hanno superato la concorrenza di Juve Stabia, Pescara e Catanzaro e sono pronti ad accogliere il giovane talento viola e della nazionale Under 19.