La Nazione riporta: “Emergenza viola in attacco, Caprini potrebbe rappresentare una soluzione per domenica”

La Nazione ha parlato dell’impiego del giovane attaccante della Fiorentina primavera aggregato alla prima squadra Daniel Caprini che, dopo essere stato promosso a vice Kean a gennaio, ha giocato solo 7 minuti in maglia viola. Dato che la Fiorentina si trova a vivere una situazione difficile in attacco in vista del match con il Bologna, Palladino potrebbe decidere di lanciare il giovane dall’inizio visto che l’unico giocatore sicuro di essere convocato per il reparto offensivo è Colpani.

Gudmundsson e Kean sono ai box e non è chiaro se recupereranno entro domenica come vorrebbe il tecnico, Beltran e Zaniolo sono squalificati e quindi non a disposizione. Ecco, allora che Caprini potrebbe rappresentare una soluzione offensiva in un momento di emergenza, ma che finora non ha quasi visto il campo sollevando dubbi sulla volontà di Palladino di puntare sui giovani. Vedremo se domenica questa tendenza verrà modificata.