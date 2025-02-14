Valcareggi non ha dubbi: "Deve giocare Caprini al posto di Kean. È l'unico centravanti vero"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha espresso la sua opinione sul sostituto di Moise Kean in vista della sfida tra Fiorentina e Como: "Caprini non è Kean, però almeno è un centr...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha espresso la sua opinione sul sostituto di Moise Kean in vista della sfida tra Fiorentina e Como: "Caprini non è Kean, però almeno è un centravanti vero. Ha una voglia incredibile e farei giocare lui, perché le soluzioni arrangiate non mi piacciono. Zaniolo, Gudmundsson e Beltran non sono attaccanti, Caprini lo è e quindi al posto di Kean deve giocare lui”.