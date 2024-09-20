Caprini rinnova con la Fiorentina: "Quest'estate il ritiro è stato bellissimo, ho legato molto con Dodo"

Il giovane della Fiorentina Daniel Maat Caprini ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2027 firmando così il suo primo contratto da professionista, il calciatore ha parlato anche ai c...

Il giovane della Fiorentina Daniel Maat Caprini ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2027 firmando così il suo primo contratto da professionista, il calciatore ha parlato anche ai canali ufficiali, queste le sue parole: "Ringrazio la società per la fiducia e dedico il rinnovo alla mia famiglia, mi sento pronto e sono contento. Quest'estate il primo ritiro con i grandi è stato bellissimo, in più mi sono sentito bene con l'ambiente e ho dimostrato che giocatore sono.

Il tuo ruolo?

Non devo essere pronto in un solo ruolo ma fare quello che mi chiede l'allenatore, anche se mi piace fare goal e quindi giocare davanti.

Il mio futuro?

Voglio esordire in Serie A ma prima testa alla primavera

Con chi hai legato di più?

Ho legato molto con Dodò, balliamo sempre appena sentiamo un po' di musica e ci divertiamo

CONTESTAZIONE A ROMA

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