Fortini, esordio da sogno a Marassi. Contro la Samp assist e numeri di alta scuola

Il giovane esterno viola dopo aver disputato la preparazione agli ordini di Palladino è sceso in Serie B per crescere e mostrare le sue doti

Vittoria corsara della Juve Stabia contro la Sampdoria in un Marassi desolatamente vuoto per effetto delle disposizioni delle autorità in seguito agli incidenti che hanno contraddistinto il derby di Coppa Italia. Tra le vespe gialloblu protagonista assoluto alla pari del bomber Adorante l'esterno 2006 Niccolò Fortini, in prestito dalla Fiorentina. Per il Nazionale U19 alla prima da titolare a referto l'assist per il momentaneo pareggio e tante giocate di qualità.

Dopo l'ottimo precampionato svolto con la maglia viola, l'esterno camaiorese è pronto a prendersi la scena in un campionato difficile come quello della Serie B. A Febbraio scorso ha firmato un contratto sino al 30 Giugno 2027 segno tangibile che la Fiorentina crede molto in lui e nella sua crescita.

L’Hellas vince il derby e supera la Fiorentina, al Franchi l’unico punto del Venezia in trasferta

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