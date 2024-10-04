L'Hellas vince il derby e supera la Fiorentina, al Franchi l'unico punto del Venezia in trasferta

I gialloblu dopo qualche battuta a vuoto si rimettono in carreggiata e grazie all'autorete di Joronen inchiodano i lagunari al penultimo posto

In Verona-Venezia succede tutto all’inizio e alla fine. Il derby veneto che ha aperto – insieme a Napoli-Como – il settimo turno finisce 2-1 con le reti di Oristanio e Tengstedt, sparigliate dall’autogol nel finale di Joronen, portiere dei lagunari. Gli ospiti passano al 2’, i padroni di casa li riprendono al 9’. Un primo tempo scoppiettante, seguito da un secondo di attesa, di poche occasioni e un po’ di paura: alla fine però l’episodio che cambia la gara e rimodella la classifica. La squadra di Zanetti mette fine a una striscia di tre ko filati e con questi tre punti si proietta al decimo posto, quella di Di Francesco incappa in una nuova rimonta subita, la terza di questo campionato. Oristanio e compagni restano penultimi.

Lo riporta calciomercato.com

Milenkovic in Premier da protagonista, nominato MVP del Nottingham a Settembre

https://www.labaroviola.com/milenkovic-in-premier-da-protagonista-nominato-mvp-del-nottingham-a-settembre/270996/