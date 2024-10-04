Milenkovic in Premier da protagonista, nominato MVP del Nottingham a Settembre

Il centrale serbo per tanti anni colonna della difesa viola ha subito fatto intendere di non essere di passaggio in Premier League

L'ex difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha iniziato molto bene la sua nuova avventura in Premier League, tanto che il Nottingham Forest lo ha premiato come miglior giocatore del mese di settembre. Gli inglesi navigano a metà classifica con una sola partita persa nelle prime sei.

Bucciantini: “Adli ha tolto la Fiorentina dall’imbarazzo di una partita pessima. Beltran punto interrogativo”

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