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Bucciantini: "Adli ha tolto la Fiorentina dall'imbarazzo di una partita pessima. Beltran punto interrogativo"

La partita non era difficile, ma stava diventando imbarazzante per i viola”

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2024 21:22
Bucciantini: "Adli ha tolto la Fiorentina dall'imbarazzo di una partita pessima. Beltran punto interrogativo" -
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Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato la partita di ieri sera tra Fiorentina The New Saints negli studi di Sky Sport: "Contro una squadra gallese non puoi testimoniare una crescita di squadra, considerato il livello dell'avversario. Queste partite potrebbero servire per scoprire o riscoprire qualche giocatore, ma non è accaduto neanche questo. Penso a Beltran, che resta un punto interrogativo".

“Mi è piaciuto però Adli, con quella sua faccia da profeta. Ieri perlomeno ha provato a fare calcio e ha segnato un gol che ha tolto la Fiorentina dall'imbarazzo. La partita non era difficile, ma stava diventando imbarazzante per i viola”. 

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