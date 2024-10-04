Bucciantini: "Adli ha tolto la Fiorentina dall'imbarazzo di una partita pessima. Beltran punto interrogativo"

La partita non era difficile, ma stava diventando imbarazzante per i viola”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato la partita di ieri sera tra Fiorentina e The New Saints negli studi di Sky Sport: "Contro una squadra gallese non puoi testimoniare una crescita di squadra, considerato il livello dell'avversario. Queste partite potrebbero servire per scoprire o riscoprire qualche giocatore, ma non è accaduto neanche questo. Penso a Beltran, che resta un punto interrogativo".

“Mi è piaciuto però Adli, con quella sua faccia da profeta. Ieri perlomeno ha provato a fare calcio e ha segnato un gol che ha tolto la Fiorentina dall'imbarazzo. La partita non era difficile, ma stava diventando imbarazzante per i viola”.

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