Mandragora: "Pensato al peggio, per fortuna è andata diversamente. Il processo di recupero è iniziato"

Dopo l'operazione subita nella giornata di oggi, Rolando Mandragora attraverso i social ha rassicurato tutti

Avevo pensato al peggio, per fortuna però è andata diversamente! L’operazione è andata bene e il processo di recupero è già iniziato! Grazie al Professor Mariani, al suo staff e a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me!🙏🏻❤️ Ci vediamo presto!💜

Questo il messaggio scritto da Rolando Mandragora dopo l'infortunio subito ieri sera. Il centrocampista della Fiorentina è stato operato nella giornata di oggi, questo il report medico della società viola:

ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito.

I DETTAGLI DELL'INCONTRO TRA COMMISSO E LA SINDACA FUNARO PER IL NUOVO STADIO

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