Kayode verso la cessione, la Fiorentina al suo posto potrebbe richiamare Fortini dal prestito

Kayode ieri non è stato convocato da Palladino per Fiorentina-Torino ed è vicino alla cessione. Chi al suo posto? Ipotesi Fortini

La Fiorentina si appresta a cambiare volto in diversi reparti, tra i quali la fascia destra della difesa. Con Dodo intoccabile e praticamente sempre titolare, lo spazio per Michael Kayode si è ristretto in maniera significativa ed è ormai chiaro che il laterale classe 2004 sia in procinto di lasciare la Fiorentina da qui a pochi giorni. Ha forti interessamenti in Premier League (c'è il Brentford in vantaggio sul Brighton) ma ha attirato anche l'interesse dell'Ajax in Olanda, allenato dall'italianissimo (e toscano) Francesco Farioli.

Chi prenderà il posto di Kayode? Una delle idee di inizio mercato portava a Coulibaly del Parma, nel frattempo però trasferitosi al Leicester. Una delle possibilità che potrebbero prendere piede porta alla Juve Stabia e al giovanissimo laterale Niccolò Fortini (18 anni), mandato in prestito alla squadra di Serie B in estate proprio dai viola, che adesso valutano di richiamarlo.

In questa prima parte di stagione giocata con le Vespe di Castellammare di Stabia, il classe 2006 Fortini - dopo qualche iniziale panchina - ha giocato le ultime 15 partite di fila di Serie B, 13 delle quali da titolare. Palladino, peraltro, ha già avuto modo di conoscerlo durante il ritiro pre-stagionale, nel corso del quale Fortini si è allenato con la prima squadra. Lo scrive TMW

IL PARERE DI MARIANELLA SU PALLADINO E SUL MOMENTO DIFFICILE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/marianella-non-ricordo-vittorie-della-fiorentina-con-identita-di-gioco-palladino-non-valorizza-il-mercato/285593/