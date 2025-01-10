Fortini lavora per diventare grande: l'esterno in prestito alla Juve Stabia tra i top Under 20

Il giovane talento della Fiorentina si sta imponendo subito in Serie B e pare destinato a poter recitare un futuro da protagonista a Firenze

Il giovane esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini, attualmente in prestito alla Juve Stabia in Serie B, sta vivendo la sua prima avventura tra i professionisti, dimostrando subito il suo talento.

Tra Serie A e Serie B, nessun giocatore under 18 ha collezionato più minuti di Fortini, che ha totalizzato ben 886 minuti in campo. Inoltre, nel ruolo di esterno a tutta fascia nel modulo 3-4-1-2 di mister Pagliuca, Fortini è l’Under-20 con il maggior numero di gol e assist in cadetteria (3), escludendo Pio Esposito dello Spezia. Questo è quanto riportato da Cronache di Spogliatoio.

FOTO, i primi scatti di Folorunsho al Viola Park: l’incontro con Palladino e il dg Ferrari

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